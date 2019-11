Mais à qui le nouveau site marchand de Marie Kondo procure-t-il de la joie?

Consommer après avoir désencombré?

La vitrine propose une sélection d'environ 150 objets de mode et de déco vendus entre 8$ et 300$. Marie Kondo l'affirme, ces produits choisis pour leur propension à procurer de la joie au quotidien sont une expression de l'idée développée dans son livre.

"Ma méthode de rangement ne se résume pas à tout jeter, elle vise à aiguiser le sens de ce qui nous procure de la joie. Une fois le rangement effectué, de la place se libère pour accueillir de nouveaux objets, personnes et expériences qui ont de l'importance", explique Marie Kondo sur son site. Un kimono en lin est vendu au prix de 115$, un miroir est proposé à 150$ et un cuiseur japonais donabe, à 180$.

Cette initiative a été accueillie avec ironie sur les réseaux sociaux: certains accusent Kondo de faire la promotion du consumérisme après avoir encouragé ses lecteurs et ses clients à se défaire du superflu.

"Je ne suis pas certain de savoir ce qui me procure le plus de joie sur le site marchand: sa serviette en coton à 75$ ou son bâton de Shiatsu à 12$?", se demande un twittos. "Personne, mais absolument personne n'a besoin d'un pot à thé à 200$ #MarieKondo a perdu la raison", se lamente une autre internaute.