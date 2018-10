Loup, ours, lion ou dauphin? Le sommeil décrypté !

c. Spontanée et créative (3)

c. Quatre à six heures après le réveil (3)

6. Je suis perfectionniste et me soucie des moindres détails.

1. Même le plus petit des bruits peut me tenir éveillée ou me réveiller.

Ours : les ours (les animaux) sont des bons dormeurs, ils aiment manger à toute heure. Leur chronotype correspond à des gens extravertis, qui aiment s'amuser, manger, qui suivent le rythme du soleil et qui ont un grand besoin de sommeil.

Lions : L'animal est du matin et profite du sommeil de ses proies pour les attraper. Ce chronotype est très en forme dès le matin, optimiste et a un besoin moyen en sommeil.

Dauphins : Les dauphins dorment avec un demi-cerveau pendant que l'autre moitié reste en alerte pour sauter sur un éventuel prédateur et empêcher l'animal de mourir noyé (c'est un mammifère, il doit respirer de temps en temps). Les insomniaques sont souvent des dauphins. Ils sont intelligents, névrosés, ont le sommeil légers et un faible besoin de sommeil.

Les journées types suivant le chronotype

Le Dauphin

Faites de l'exercice physique le matin. La mauvaise nuit que vous venez de passer en alerte ne sera pas aidée si vous somnolez dans votre lit pendant 30 minutes. Au contraire, forcez vous à vous levez et faites quelques étirements ou exercices physiques, vous vous sentirez réveiller !

Mangez à midi. Les dauphins ont tendance à sauter le lunch parce qu'ils sont en pleine période d'activité. Mettez-vous une alarme pour vous rappeler qu'il est temps de manger sinon vous sentirez le contre-coup en fin d'après-midi.

N'allez pas au lit trop tôt. Sinon vous allez (encore) vous retrouver à admirer le plafond en vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas vous endormir. Le mieux est d'aller au lit vers 23h30, quand la fatigue commence à se faire sentir. Ne regardez pas la télé ou un écran une fois que vous êtes couché, ça excite le cerveau et comme le dit le docteur Breus, "il faut apprendre à associer le lit avec le sexe et le sommeil uniquement".

L'ours

Tirez avantage de vos périodes de productivité. Le meilleur moment pour abattre le plus de travail se trouve entre 10h et 12h, concentrez-vous sur votre boulot et checker les cases de votre to-do-list plutôt que socialiser autour de la machine à café (ce que vous pourrez faire après le lunch, moment de la digestion qui vous met en léthargie).

Sortez vous aérer en début d'après-midi. Une petite marche et un bon bol d'oxygène vous aideront à rebooster votre métabolisme et à ramener la concentration pour le reste de la journée.

Ne mangez pas trop tôt. Vous aurez faim à partir de 18h mais si vous mangez trop tôt dans la soirée, vous aurez faim avant d'aller dormir et risquez de gâcher votre nuit avec un ventre trop plein.

Le loup

Le matin n'est pas votre ami. Prenez une douche, faites du sport, essayer de mettre votre métabolisme en route rapidement pour faire comprendre à votre cerveau qu'il doit arrêter de vous envoyer de la mélatonine (hormone du sommeil).

Tirez avantage du soir. Votre énergie se met en marche vers 16h (vous n'êtes pas un zombie avant, mais pas loin), décalez donc votre journée de travail si vous le pouvez pour commencer un peu plus tard et pouvoir profiter de vos heures de productivité.

Éteignez tout, une heure avant d'aller dormir. Entre 23h et minuit (heure du coucher indiquée pour les loups), mieux vaut ne pas regarder de films ou trainer sur Facebook car vous allez avoir besoin de mélatonine (celle qui vous ennuyait ce matin) pour pouvoir vous endormir et le scintillement des écrans vous empêche de la sécréter.

Le lion

Planifiez le plus de choses le matin. C'est à ce moment que vous serez le plus productif, utilisez ce moment pour remplir le plus de tâches et rayez ces tâches de vos listes.

Faites du sport en début de soirée. Vous le faites d'habitude le matin parce que vous vous êtes levé tôt et n'avez rien d'autre à faire en attendant que le monde ouvre l’œil mais il vaudrait mieux le faire en fin d'après-midi pour vous boostez pour le reste de la soirée.

Mangez tôt et allez dormir quand la fatigue se fait sentir. Vous êtes debout depuis pas mal de temps, ne mangez pas trop lourd au risque de mal dormir.

A tendance on a fait le test, on est des ours alors vous imaginez la difficulté pour écrire cet article en début d'après-midi!