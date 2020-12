Longtemps taboues, les blessures de l'âme des sportifs sortent de l'ombre.

Ils sont de plus en plus nombreux à raconter avoir broyé du noir, signe aussi d'une meilleure prise en charge de leurs blessures de l'âme, d'autant plus nécessaire pour traverser un Covid qui malmène leurs horizons.

"Les All Blacks ne pleurent pas"

A l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance-France), où poussent des graines de champions, l'équipe de psychologues s'est étoffée ces dernières années.

"On a de plus en plus de demandes d'accompagnement des athlètes sur une double dimension : psychologique et aide à la performance", explique Anaëlle Malberbe, l'une des cinq psychologues. "Les entraîneurs sont plus ouverts sur le sujet", souligne-t-elle, et fait notable et récent, certains viennent aussi prendre conseils pour eux-mêmes.

"Le frein, c'est : 'tu es un athlète de haut niveau, tu n'as pas le droit d'avoir des failles'. C'est faux, on a tous nos points de vigilance", décrypte-t-elle. Le rugbyman néozélandais John Kirwan, ayant souffert de dépression, avait ainsi titré son livre: "Les All Blacks ne pleurent pas"...

Troubles anxieux, épisodes dépressifs, troubles du comportement alimentaire, addictions : "Le sportif peut rencontrer les mêmes problèmes que tout le monde", explique Anaëlle Malherbe.

Dans la population générale, une personne sur cinq a souffert ou souffrira d'une dépression dans sa vie.

Depuis 2006, les sportifs de haut niveau sont astreints à un entretien psychologique par an, deux s'ils sont mineurs, dans le cadre de leur suivi médical.