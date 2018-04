Lire des histoires aux enfants développe leurs aptitudes sociales

Faire la lecture aux enfants et jouer avec eux dès leur naissance favorisent les compétences sociales à l'entrée à l'école tout en diminuant l'agressivité, indique une étude américaine publiée dans la revue Pediatrics.

A l'heure des tablettes, des smartphones et des séries télévisées, cette étude remet au goût du jour les apprentissages simples comme la lecture et les jeux éducatifs pour développer les compétences sociales des enfants.

Ces temps d'interactions chaleureux les aideraient dès le plus jeune âge à rester attentifs, à se concentrer et à développer des comportements sociaux qui seront utiles au moment de rentrer à l'école, constate une étude conduite auprès de 675 familles filmées dans leur quotidien par des pédiatres.

Les spécialistes ont analysé les moments où les parents jouaient avec leurs enfants ou leur faisaient la lecture à haute voix et ce, de leur naissance jusqu'à leur 3 ans.

"Les histoires traitent souvent de personnages qui sont tristes ou heureux et qui doivent apprendre à faire face aux défis dans leurs vies", explique Alan Mendelsohn, professeur de pédiatrie à la New York University School of Medicine et auteur de l'étude.

Ainsi, "quand vous lisez un livre ensemble, vous fournissez à l'enfant une occasion de réfléchir à ce que cela signifie de ressentir ces émotions et envisager comment les gérer", poursuit le chercheur.

L'étude montre que ces bénéfices ont perduré dans le temps. Un an et demi après l'expérience, les enfants inclus dans le programme ont maintenu leur niveau d'attention et leur comportement.

Selon le Dr. Jefry Biehler, professeur de pédiatrie à l'hôpital pour enfant Nicklaus à Miami, qui a commenté ces résultats, lire et jouer avec ses enfants pourrait constituer une thérapie pour "soulager certains enfants enclins à des problèmes de comportement" comme l'hyperactivité ou l'agressivité.

Utiliser d'autres moyens que l'ordinateur ou la télévision pour distraire les enfants est très important pour développer leur cerveau dès le plus jeune âge et ce, jusqu'à l'âge de 5 ans, concluent les auteurs de l'étude.

L'étude a été publiée (en anglais) dans la revue Pediatrics.