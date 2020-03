Les violences homophobes au coeur du plus grand concours de beauté pour femmes transgenres

La Brésilienne Ariella Moura, finaliste du plus grand concours de beauté pour les femmes transgenres, a mis en garde samedi contre la montée des violences envers la communauté LGBTQI de son pays depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

La Mexicaine Valentina Fluchaire a été couronnée "Miss International Queen" 2020 à l'issue du concours en Thaïlande. L'Américaine Jazell, première femme de couleur à remporter le trophée l'année dernière, lui a remis sa ceinture et son diadème.

En juin, la Tribunal fédéral suprême brésilien a décidé de criminaliser l'homophobie mais il faudrait que le Congrès (à majorité conservatrice et sous forte influence des Églises évangéliques) élabore une loi spécifique pour réprimer ce type de discrimination.

"Le Brésil est un pays très ouvert (mais) nous avons un président transphobe, homophobe et raciste (...) c'est une période très difficile", a relevé Ariella Moura, exhortant "les femmes transgenres à ne jamais abandonner".

Faire bouger les lignes

Le concours a lieu chaque année depuis 1984 dans la station balnéaire de Pattaya (sud), qui compte des centaines de travailleurs et travailleuses du sexe et beaucoup de femmes transgenres. Pour ces dernières, participer à la compétition est un moyen de faire entendre leur voix.

"Je veux être une porte-parole pour pousser à un changement législatif" dans mon pays, a déclaré Ruethaipreeya Nuanglee, une concurrente thaïlandaise de 22 ans.

La Thaïlande abrite une communauté transgenre plus visible et affirmée que dans les pays voisins. A l'issue des élections législatives de 2019, quatre transgenres ont même fait leur entrée au Parlement, une première dans l'histoire du pays. Mais les mariages de couples homosexuels ne sont toujours pas reconnus et les actes de discrimination persistent.