Les vêtements neufs, vecteurs de confiance et d'élégance

Source de plaisir, le shopping permet aux gens de se sentir mieux dans leurs baskets. D'après une étude européenne réalisée par Ariel - Procter & Gamble, plus de la moitié des personnes indiquent qu'ils se sentent plus confiants (54%), plus élégants (53%) et plus soignés (52%) lorsqu'ils portent des vêtements neufs.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Européens ne font pas les boutiques par nécessité. Près des trois quarts d'entre eux (73%) déclarent faire du shopping lorsqu'ils ont envie de se faire plaisir. Il s'agit d'ailleurs de la source de motivation principale des Français (88%), devant les Espagnols (69%) et les Anglais (62%).

Dans la même veine, sept personnes sur dix affirment investir dans des vêtements neufs pour le simple plaisir de la nouveauté. Il n'est dont pas étonnant d'apprendre qu'une large majorité de femmes (86%) est irritée lorsqu'elles tachent un vêtement neuf et qu'environ 80% des européens - hommes et femmes confondus - redoutent le premier lavage.

Cette envie de nouveauté empêche même certaines personnes de porter régulièrement leurs vêtements favoris. Le sondage montre que près des trois quarts des gens (72%) s'exhiberaient plus souvent dans leurs pièces préférées si elles ne craignaient pas de les détériorer au moment du lavage.

Mais qu'est-ce qu'un vêtement à l'aspect neuf ? Selon les personnes interrogées, il doit avoir des couleurs lumineuses (53%) ou être d'un blanc éclatant (54%), et surtout être d'une propreté irréprochable (68%). Près de huit personnes sur dix (79%) n'hésiteraient d'ailleurs pas une seconde à dépenser plus d'argent pour une lessive garantissant des habits comme neufs après chaque lavage.

L'étude paneuropéenne "Clean Like New" ("propre comme neuf") a été réalisée par la marque de lessive Ariel, en novembre 2016, auprès d'un échantillon représentatif de 1.500 personnes en France, au Royaume-Uni et en Espagne.