Les vertus de l'Art-thérapie

Guidée par un thérapeute, la création artistique aide parfois à exprimer des émotions, extérioriser des sentiments ou dédramatiser des peurs intimes. Certaines études ont par ailleurs démontré que la pratique artistique pouvait réduire les symptômes de l'anxiété, améliorer l'estime, la confiance et l'affirmation de soi, mais aussi permettre de retrouver des sources de motivation.

Découvrons ensemble comment!

Art-thérapie, qu'est-ce que c'est?

L'art-thérapie ne forme pas des artistes. Elle n'est pas là pour apprendre à peindre, à danser, à jouer la comédie ou d'un instrument. Il s'agit d'une pratique permettant l'éveil des sens et de la conscience. Elle peut permettre à l'être humain de devenir acteur et non plus spectateur de sa vie. D'une manière plus simple, l'art-thérapie est une technique de soin qui va s'appuyer sur des outils artistiques (dessin, collage, musicothérapie, peinture, poterie, chant, théâtre, marionnettes, mandala...) et solliciter la créativité, l'intuition et l'imagination, qui va permettre à l'individu d'exprimer sa pensée, un ressenti, une émotion, une souffrance, une angoisse, une joie, une envie. Cela va lui permettre d'apprendre à se connaître et lui redonner de la confiance en lui.

Pour qui et dans quel cas?

Vous pouvez vous tourner vers l'art-thérapie pour dépasser des difficultés personnelles (deuil, séparation, isolement), pour vous remettre d'un état dépressif, ou si vous souffrez d'un handicap psychomoteur ou sensoriel. Si vous êtes sujet à des troubles psychosomatiques, ce type de thérapie peut vous être proposé pour vous aider à lutter contre vos angoisses et à vous libérer du stress. Si vous êtes suivi pour un problème d'addiction, de troubles du comportement alimentaire ou de troubles psychiatriques sévères, ces thérapies peuvent faire partie de votre prise en charge.

Le processus de création permet de réguler les émotions chez les adolescents

Les symptômes présentés par les adolescents, qu'ils soient comportementaux, émotionnels ou cognitifs court-circuitent les capacités d'élaboration en faisant appel à une forme de langage non verbal. L'art, en tant que vecteur d'expression et de transformation, désamorce ce cercle vicieux. L'art-thérapie, initialement inspirée par la psychiatrie de l'enfant est une approche moins introspective, plus expérientielle, et plus subjective que les approches verbales classiques. Au sein des thérapies à médiations artistiques, la parole s'allie aux langages non verbaux (plastiques, musicaux, corporels, etc.) et ouvre un espace relationnel où la créativité est le maître-mot.

L'art-thérapie, un atout pour les seniors

Parmi les personnes qui sont visées par l'art-thérapie figurent les seniors. Les troubles physiques et psychologiques qui accompagnent le vieillissement, et qui peuvent être source de souffrances, peuvent être soulagés par cette technique. L'implication du senior dans un projet de création artistique ne peut que lui être bénéfique. Elle permet de restructurer sa pensée et de stimuler sa faculté de concentration. Elle renforce aussi son sentiment d'utilité et de confiance en soi. Chaque séance permet au senior de laisser libre cours à sa créativité et d'affirmer ses goûts, ses envies et son style. Cette implication apporte de nombreux bienfaits. Elle ralentit, entre autres, le processus de dégénérescence cérébrale.

Comment se déroule une séance?

Le thérapeute vous aide, la première fois, à exprimer vos problèmes et vos attentes et à choisir le mode d'expression le mieux adapté à votre état. Le travail avec des marionnettes ou des masques peut être utile pour laisser parler votre inconscient. Le théâtre et la danse vous permettent de mettre en scène vos émotions. Ces arts gestuels favorisent en outre la réappropriation du corps et renforcent la confiance en soi. Pour vous aider à transposer de manière symbolique vos émotions et vos difficultés, le praticien vous propose d'explorer diverses thématiques : couleurs, formes,... En fin de séance, vous êtes invité à vous exprimer verbalement sur ce que vous avez ressenti. Les séances peuvent être individuelles ou collectives; elles durent au moins une heure.