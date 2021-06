Les utilisateurs de Tinder veulent "plus de virtuel" au début des relations

L’application de rencontres Tinder ne veut plus se limiter aux choix binaires et proposer au contraire une variété de moyens virtuels de trouver quelqu’un, dans un monde qui sort de la pandémie mais ne semble pas pressé de retourner à la réalité.

"Nous avions testé les chats vidéo de nombreuses fois, personne ne voulait s’en servir", raconte Jim Lanzone, le nouveau patron de Tinder. Cependant, avec les mesures de confinement, les rendez-vous par caméra interposée sont devenus la norme, même avec des inconnus. Et les habitudes sont restées !

Lire aussi : 3 applications de rencontre un peu chelou qui changent de Tinder

"C’est très vrai de la génération Z, qui constitue la majorité de notre base d’utilisateurs. Ils veulent quelque chose d’un peu différent, de plus substantiel et de plus virtuel dans un premier temps", assure-t-il.

"Cette tendance était générationnelle avant le Covid, et elle s’est ancrée pour toutes les générations pendant la pandémie".

Tinder s’est popularisée grâce à sa marque de fabrique, ensuite reprise par ses concurrents : les utilisateurs font défiler les profils et les font "glisser" d’un côté ou de l’autre en fonction de l’intérêt suscité – "swipe" à gauche, tu perds, "swipe" à droite, tu m’intéresses. Et comme les applications de rencontre déçoivent mais rendent quand même accros, le marché est loin d’être terminé.