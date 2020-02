Les troubles de l'attachement au sein des relations amoureuses associés à une mauvaise gestion financière.

Les personnes qui éprouvent des difficultés dans leurs relations amoureuses , que ce soit par peur de s'engager ou au contraire à cause d'une dépendance affective (définis comme des liens insécurisants selon la théorie de l'attachement), présentent généralement un bien-être émotionnel plus fragile que les autres.

Les personnes qui souffrent de troubles de l'attachement dits "insécurisants" sont moins épanouies sur le plan amoureux et auraient plus de difficultés à gérer leur budget, suggère une récente étude réalisée par des chercheurs américains.

De manière plus surprenante, l'enquête indique que les personnes souffrant de dépendance affective ont une faible capacité à gérer leur argent de manière "responsable" et qu'elles en sont conscientes.

Au total, 635 jeunes adultes engagés dans une relation amoureuse ont participé à la recherche. Ces derniers étaient interrogés sur des aspects relatifs à leur bien-être global, à leur taux de satisfaction de leur relation amoureuse ainsi qu'à leur santé financière. Leurs réponses montrent que les personnes qui présentent l'un des attachements "insécurisants" (anxieux ou évitant) s'estiment globalement peu satisfaites de leur qualité de vie et de leur relation.

Trop ou pas assez d'attachement

Selon l'autrice principale de l'étude Xiaomin Li, chercheuse à l'université de l'Arizona (Etats-Unis), les raisons de la mauvaise gestion financière diffèrent selon la nature du trouble de l'attachement.

Une personne qui redoute l'abandon de l'être aimé va par exemple être plus encline à dépenser son argent dans le but d'offrir de beaux cadeaux onéreux.

Une personne qui a peur de s'engager va au contraire affirmer son indépendance de manière ostentatoire en s'affichant avec des biens de valeur.

"Certains chercheurs ont constaté que les personnes qui évitent les liens d'attachement élevés accordent une grande valeur au matérialisme", précise Xiaomin Li. Cette dernière espère que de futures études continueront à explorer la manière dont les facteurs non financiers, tels que l'orientation de l'attachement, peuvent affecter les comportements et les perceptions financières et, par conséquent, le bien-être.