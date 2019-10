Les tentatives de suicide chez les adolescents afro-américains en hausse

Le suicide est un fléau qui touche durement les adolescents aux Etats-Unis, en particulier chez les jeunes Afro-Américains âgés de 15 à 19 ans, qui tentent de plus en plus de mettre fin à leurs jours, dévoile une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Institut McSilver for Poverty Policy and Research de l’université de New York ont réalisé une étude sur les tendances suicidaires auprès d’adolescents d’origine afro-américaine âgés de 15 à 19 ans sur une période de 26 ans (1991-2017).

Les auteurs de l’étude se sont basés sur des auto-déclarations des adolescents collectées par le Centers of Disease Control aux Etats-Unis. Quatre critères ont été pris en compte dans les réponses des participants : les pensées suicidaires, la planification des tentatives de suicide, les tentatives en elles-mêmes, et les blessures associées à ces actes.

Selon les centres de prévention, le suicide était la 3ème cause de décès chez les jeunes Afro-Américains et Afro-Américaines âgés de 15 à 19 ans en 2017.

Une hausse constante des suicides

Cette nouvelle recherche publiée dans la revue Pediatrics révèle que les tentatives de suicide sont en hausse constante sur toute la période de suivi, en particulier chez les adolescentes, avec 1,2 suicide pour 100.000 par an en 2007 et 4 pour 100.000 par an en 2017.

De manière générale, les tentatives de suicide auto-déclarées ont augmenté chez les adolescents afro-américains, alors qu’elles ont diminué ou stagné chez les ados d’autres groupes ethniques.

Les auteurs de l’étude ont par ailleurs constaté une augmentation significative des blessures causées par les tentatives de suicide, en particulier chez les garçons. Autre fait inquiétant : les pensées suicidaires et la planification de mettre fin à ses jours ont tendance à diminuer mais les tentatives de suicide se font plus nombreuses dans cette catégorie de population. Autrement dit, les adolescents afro-américains hésitent moins qu’avant à passer à l’acte.

"Il est urgent de comprendre pourquoi le taux de tentatives de suicide chez les adolescentes afro-américaines s’accélère. Nous devons aussi comprendre pourquoi les hommes afro-américains sont de plus en plus blessés dans les tentatives de suicide", alerte le Dr Michael Lindsey, directeur exécutif du McSilver Institute et auteur principal de l’étude.