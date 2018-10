Les tatouages à faire en couple

Bien réfléchir avant de le faire...

Retirer un tatouage au laser, ça fait mal, très mal et en plus ça laisse une vilaine marque. Donc on ne se fait pas tatouer le nom de l'autre parce que si c'est fini, on ne peut pas le "réutiliser" avec quelqu'un d'autre (ou bien vous ne sortez qu'avec des gens du même prénom mais ça sera difficile à trouver...)

Une fois la décision prise de vous graver dans la peau la personne que vous avez déjà (métaphoriquement) dans la peau, vous pouvez trouver des idées de dessin sur pinteret.

Et on a testé pour vous le salon de tatouage Because à Ixelles!

En voici quelques uns !