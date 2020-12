Les stéréotypes de genre peuvent expliquer "le paradoxe de l'égalité des genres"

C'est un paradoxe mais les femmes choisissent d'autant moins les études scientifiques que leur pays est développé et égalitaire : des économistes l'expliquent par le recyclage de stéréotypes que les individus intègrent pour se différencier.

Les femmes sont lésées dans le monde scientifique à cause de stéréotypes bien ancrés et ce dans les pays développé et égalitaire. En effet, "la recherche récente a établi que la forte sous-représentation des femmes dans les domaines liés aux mathématiques est plus prononcée dans les pays plus égalitaires et développés", rappellent les auteurs, dans une étude publiée cette semaine dans la revue Proceedings de l'Académie américaine des sciences.

