Les sons naturels sont bons pour la santé : eau qui coule, chants d'oiseaux...

"Nous avons tendance à examiner l'environnement acoustique du point de vue de la pollution sonore et de la façon dont cela dérange la faune et la flore", explique la chercheuse. "Beaucoup d'entre nous, biologistes, sont très intéressés par le contraire : quels sont les effets des sons naturels sur l'être humain ?

Des bruits d'eau et d'oiseaux pouvaient être entendus dans 23% et 42% du temps, respectivement.

Associés à un environnement sûr et serein

Les parcs ayant la meilleure qualité sonore (beaucoup de sons naturels, et peu de sons causés par des humains) se trouvaient en Alaska, à Hawaï et dans le nord-ouest du Canada. Mais les parcs les plus fréquentés étaient ceux comportant le plus de sons d'origine humaine.

Malgré tout, selon les analyses en laboratoire, "nous avons des preuves qu'écouter des sons naturels et du bruit reste meilleur pour la santé que si vous écoutez seulement du bruit", a expliqué Rachel Buxton.

Pourquoi cet effet bénéfique ? Personne ne sait vraiment mais la chercheuse a son hypothèse : "Du point de vue de l'évolution, un environnement acoustique qui comporte beaucoup de sons naturels est un bon indicateur d'un environnement sûr, ce qui permet un repos psychique".