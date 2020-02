Les sites féminins devenus incontournables chez les jeunes femmes.

3/4 des moins de 35 ans

Selon Médiamétrie, 55,7% des femmes et 41,6% des hommes se sont rendus sur au moins un site féminin.

La population la plus concernée est celle des femmes âgées de 25 à 34 ans puisque 75,8% d'entre elles ont visité un site de cette catégorie.

C'est Le Journal des femmes qui est le plus populaire, avec 17,9 millions de visiteurs uniques recensés en novembre. Il devance le site de Femme Actuelle (14,5 M), Ohmymag (14,3 M), auFeminin (7,9 M), Elle (7,4 M) et Marie Claire (4,9 M).

Au total, 53 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet en novembre 2019, soit 84,6% de la population française âgée de 2 ans et plus. En moyenne, ce sont 45,2 millions d'internautes qui se connectent chaque jour en France.

Cette mesure repose sur un panel unique de plus de 25.000 individus de 2 ans et plus, dont 4.500 équipés d'au moins deux écrans (ordinateur et/ou smartphone et/ou tablette). Elle porte, en outre, sur plus de 6.000 marques et 1.000 applications.