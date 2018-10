Les signes de l'amour naissant

"Non je n'attends pas un sms de sa part", "non je ne sursaute pas à chaque porte qui s'ouvre en me demandant si c'est lui/elle", "non je ne suis pas libre ce soir" (au cas où il/elle m'inviterait)... Narcisse quand tu nous tiens, on n'a parfois du mal à s'avouer notre attirance.

6. L'embellissement

"Non ce n'est pas un problème qu'il compte partir vivre en Argentine dans 3 mois", "oui j'adore qu'il aime l'art contemporain et me parle des heures de l’œuvre majeure de bidule", "il n'a jamais eu de copine et bien je serai la première et tout ira bien". Au début de l'amour, on a tendance à minimiser les situations ou traits de caractère qui pourraient (parfois rapidement) poser problème et à mettre en évidence les connivences : "il aime aussi le guacamole, c'est le destin!" Attention à garder un œil critique et à ne pas s'embarquer dans une relation qui vous ferait souffrir.