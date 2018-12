Les salariés préfèrent travailler dans des entreprises proposant une offre d'activité sportive.

Une enquête réalisée par Gymlib, un réseau de salle de sports, révèle que 59% des salariés ne sont pas satisfaits de l'offre de sport que fournit leur entreprise.

Tout le monde l'a expérimenté au moins une fois, le sport a un effet de bien-être sur le corps et sur l'esprit. Le plus dur c'est de s'y mettre, mais après une bonne séance de sport on se sent léger.

De nombreux salariés aimeraient voir l'offre d'activités sportives dans leur entreprise apparaître.

Ainsi, 57% des personnes interrogées affirment qu'elles auraient envie de rester dans une entreprise qui propose une offre sportive. 74% considèrent même qu'une activité physique sportive et régulière permet de se sentir bien au travail. 70% pensent que cela peut améliorer l'ambiance générale, 73% que cela peut redorer l'image de l'entreprise, et 77% que cela améliore leur santé. D'après le sondage, 44% des salariés pensent pourtant que leur entreprise ne se préoccupe pas de leur bien-être et 59% ne sont pas satisfaits de l'offre de sport proposée par leur entreprise.

Les responsables ayant tout à y gagner, puisqu'un salarié qui se sent bien est forcément plus productif. D'après le sondage, 66% des salariés bénéficiant d'une salle de sport estiment d'ailleurs que les salariés de leur entreprise sont motivés, contre 9% dans les entreprises qui ne disposent pas de structure sportive.

Les résultats de l'étude prouvent que le sport au sein de l'entreprise est considéré comme un facteur de motivation important.

Éluder la question du sport pousse les entreprises à passer à côté d'une plus-value importante que pourraient apporter des salariés plus dynamiques et motivés grâce à la pratique d'une activité physique régulière au sein de leur entreprise.

Ces résultats sont d'autant plus marquants que 67% des millenials se disent prêts à rester dans une entreprise qui propose une offre de sport, soit 10 points de plus que la moyenne. La demande de sport, et de bien-être de manière générale, en entreprise est un facteur de plus en plus important pour les nouvelles générations.

Etude en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview) réalisée du 24 au 31 octobre 2018 auprès d'un échantillon représentatif de 1012 salariés français âgés de 18 ans et plus.