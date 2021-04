Les réseaux sociaux, un soutien pour la jeunesse américaine.

Si les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie sautent aux yeux, ses répercussions sur la santé mentale des adolescents et jeunes adultes sont plus difficiles à mettre en évidence. Mais elles ne cessent d'inquiéter les chercheurs américains.

La pandémie de Covid-19 et les mesures restrictives mises en place pour l'enrayer ont eu des répercussions psychologiques sur les adolescents et jeunes adultes américains. Pour prendre soin de leur santé, beaucoup d'entre eux ont trouvé du réconfort auprès des réseaux sociaux.

Solitude, stress : les réseaux sociaux pour ne pas craquer

Les chercheurs ont constaté que plus d'un adolescent et d'un jeune adulte sur cinq déclarent que les réseaux sociaux sont "très" importants pour eux. Et ce, que ce soit pour obtenir du soutien et des conseils en cas de besoin (20%), se sentir moins seuls (21%), s'inspirer des autres (23%) ou encore s'exprimer de manière créative (25%).

Les dépressifs sont encore plus susceptibles de les considérer comme "très" importants que les autres.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'utilisation des réseaux sociaux et d'autres ressources en ligne a un impact positif sur les 14-22 ans qui se sentent déprimés, stressés ou anxieux.

"J'ai consulté plusieurs subreddits [forums de discussion sur Reddit, ndlr] sur la dépression et l'anxiété, j'ai trouvé de bons conseils et différentes façons d'aborder le problème", a déclaré un jeune Américain de 22 ans dans le cadre de l'étude de Common Sense. Seuls 17% des jeunes interrogés ne partagent pas cette opinion et affirment que les réseaux sociaux contribuent à leur mal-être.