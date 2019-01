Les réseaux sociaux augmentent-ils notre impression de solitude?

Des chercheurs américains ont montré que non seulement les interactions positives sur les réseaux sociaux n'arrivaient pas à nous donner l'impression d'être plus connectés les uns aux autres, mais aussi que les interactions négatives pouvaient engendrer des sentiments de plus profonde solitude.

Une équipe de l'University of Pittsburgh Center for Research on Media Technology and Health (MTH) a mené une étude sur 1.178 étudiants âgés de 18 à 30 ans qui devaient rapporter leurs pourcentages d'expériences positives et négatives sur les réseaux sociaux.

Le niveau de solitude des participants était aussi mesuré au moyen d'une échelle pré-établie.

Les résultats, parus dans l'American Journal of Health Promotion, ont montré qu'après avoir pris en compte les facteurs socio-démographiques comme le niveau d'enseignement, le statut marital et les conditions de vie, pour chaque augmentation de 10% d'expériences positives sur les réseaux sociaux, on n'enregistrait pas de changement significatif du ressenti de la solitude.

De plus, pour chaque augmentation de 10% d'expériences négatives sur les mêmes réseaux, les participants rapportaient une augmentation de 13% du sentiment de solitude.

Ces résultats viennent s'ajouter à de précédentes recherches émanant du même centre qui avaient montré qu'une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux était associée à un sentiment accru de solitude.

"Les médias sociaux visent, de toute évidence, à connecter les gens. Il est donc surprenant et intéressant que nos recherches révèlent que les médias sociaux soient liés à la solitude", a expliqué l'auteur Brian Primack. "L'isolement social perçu, qui est synonyme de solitude, est associé à de mauvaises conséquences de santé, comme une tension élevée, des maladies cardiaques et la dépression. Les médias sociaux sont tellement envahissants qu'il est extrêmement important de mieux comprendre pourquoi cela se produit et comment nous pourrions aider les personnes à naviguer sur ces médias avec un nombre en limitant plus les conséquences négatives."

L'autre auteur, Jaime Sidani, a aussi ajouté qu'il n'était pas évident de savoir si les personnes qui se sentaient seules recherchaient ou attiraient des expériences négatives sur les médias sociaux, ou si c'était les expériences négatives qui menaient à un sentiment accru d'isolement.

"Les gens ont tendance à donner plus de poids aux expériences et aux traits négatifs par rapport aux positives, et cela pourrait être particulièrement vrai sur les médias sociaux", explique le professeur Sidani.

"Ainsi, les expériences positives sur les médias sociaux pourraient être associées à un renforcement positif fugace alors que les expériences négatives -- comme les querelles sur les réseaux sociaux publics -- pourraient rapidement dégénérer et laisser une impression durable et potentiellement traumatisante."

Les chercheurs ajoutent que de plus amples recherches sont désormais nécessaires pour reproduire ces résultats, mais que la force de leurs conclusion devrait déjà encourager les professionnels de santé à faire de la prévention sur l'utilisation des réseaux sociaux auprès des publics concernés.