Les publicités pour alcool influencent la réaction des jeunes lorsqu'ils sont témoins d'une agression sexuelle.

Une récente étude pointe l'image dégradante pour les femmes dans certaines publicités américaines destinées à promouvoir des boissons alcoolisées.

En France, les publicités pour des produits alcoolisés sont interdites au cinéma et à la télévision. Ce n'est toutefois pas le cas aux Etats-Unis, où certaines marques diffusent des annonces dans lesquelles les femmes sont dépeintes comme des objets sexuels. Or ce type de publicités pourrait contribuer à banaliser les agressions sexuelles, souligne cette étude publiée dans le Journal of Health Communication.

Pour ces recherches, des professeures de l'université d'Etat de Washington (WSU) ont demandé à plus de 1.200 étudiants à l'université quelle serait leur réaction s'ils assistaient à une agression sexuelle afin de déterminer si les images des publicités pour alcool représentant des femmes pouvaient influencer leur décision.



"Nous savons que la majorité des publicités sur l'alcool utilisent le sex-appeal des femmes pour vendre leur produit, et que bon nombre comportent des connotations sexuelles", explique Stacey Hust, professeure agrégée à l'École des communications de WSU et autrice principale de l'étude.





Les recherches se basent sur les déclarations de plus de 1.200 étudiants, qui ont dû indiquer s'ils interviendraient dans le cas où ils seraient témoins d'une agression sexuelle lors d'une soirée ou d'un événement propice à la consommation d'alcool. Si la plupart ont déclaré avoir l'intention d'intervenir, les femmes ont montré plus de détermination dans l'intention de réagir que leurs homologues masculins, notent les chercheuses.

De plus, ceux qui ont vu des publicités sur l'alcool avec une image dégradante pour la femme ont fait une différence quant à leur intention d'intervenir ou non s'ils assistaient à une agression sexuelle.

Cette étude s'appuie en grande partie sur la théorie de l'objectivation, qui suggère que le fait de représenter des femmes comme des objets ou des êtres sans défense encourage les violences sexuelles à l'encontre de la gent féminine.





Kathleen Boyce Rodgers, professeure agrégée au Département du développement humain de la WSU et deuxième autrice de l'étude, estime que sensibiliser les jeunes adultes sur la représentation des femmes dans les médias est indispensable.



"Les professionnels des médias doivent être attentifs à la manière dont ils représentent les femmes. Comprendre la perception qu'ont les téléspectateurs des modèles féminins dans la publicité et utiliser ces connaissances pour promouvoir l'éducation aux médias est un pas vers la bonne direction", estime-t-elle.