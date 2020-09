Les populations généreuses vivraient plus longtemps

L’objectif des chercheurs était de comprendre la façon dont les individus dans une société donnée (sur 34 analysées) consomment et épargnent. Les transferts de richesse intergénérationnels peuvent inclure de l’argent, mais aussi des maisons, des avantages matériels ou non ou encore du temps. Bien sur, il n’y a pas que ce facteur qui permet d’ expliquer une longévité plus grande , le produit intérieur brut (PIB) du pays et l’inégalité des revenus, par exemple, affectent également l’espérance de vie d’une population et les chercheurs ont ajusté leurs modèles pour inclure ces différents facteurs.

Une nouvelle étude publiée dans les actes de la National Academy of Science explique qu’il y aurait un lien direct entre le montant et la fréquence des transferts de richesse et la durée de vie des individus.

La cohésion sociale entraîne la générosité qui entraîne une espérance de vie allongée

Selon Tobias Vogt, professeur adjoint à la faculté des sciences spatiales de l’université de Groningen et auteur principal de l’étude, l’une des raisons probables expliquant ce lien entre transferts financiers et longévité pourrait être que ces pays affichent une cohésion sociale plus forte.

L’Europe occidentale et le Japon se classent au premier rang dans leur analyse, la France et le Japon, pays où le risque de mortalité est le plus faible, affichent les transferts de richesse individuelle moyens les plus élevés. Ces pays partagent entre 68% et 69% de leur revenu à vie, tout en rapportant des taux de mortalité environ deux fois plus bas que la Chine et la Turquie, où les gens partagent entre 44% et 48% de leurs revenus à vie, selon l’étude.

"Les pays d’Amérique du Sud se classent également très bien en termes de générosité, car ils partagent plus de 60% du revenu moyen d’une personne à vie", ont rapporté les chercheurs à CNN. Dans la partie basse du spectre, les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est étaient ceux dans lesquels les gens étaient le moins en mesure de partager une partie de leurs revenus de toute une vie et avaient une durée de vie plus courte.