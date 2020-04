Les playlists d'un musicologue pour mieux vivre le confinement

La plateforme de streaming musical Spotify a publié une série de playlists pour motiver et apaiser les personnes actuellement confinées. Elles ont été conçues par un professeur d'université spécialisé dans l'analyse musicale. Rupert Till, de l'université britannique d'Huddersfield, est non seulement un professeur de musique mais il est aussi connu comme DJ sous le nom de Professor Chill. C'est par ailleurs l'actuel directeur de l'International Association for the Study of Popular Music, une autorité dans le domaine musical. Il partage son expertise en compilant une collection de chansons qui figurent dans trois playlists différentes qui devraient aider les internautes à faire face aux difficultés quotidiennes.

Good Morning World ! La première s'intitule Good Morning World ! et permet de commencer la journée du bon pied avec des titres comme "Wake Up Boo!" de Boo Radley, "Lovely Day" de Bill Withers ou l'incontournable "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham. "Le réveil et le début de la journée sont importants. Il est vital que les journées restent structurées, de se lever au même horaire que d'habitude afin de réussir à dormir le soir", a expliqué le professeur Till.

Songs to Lift Your Mood La deuxième sélection de chansons du musicologue s'appelle Songs to Lift Your Mood. Elle se présente comme une playlist positive avec notamment le titre "Happy" de Pharrell Williams, "Walking On Sunshine" de Katrina and the Waves et "What A Wonderful World" de Louis Armstrong.