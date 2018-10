Les pièges à éviter lors d'un premier diner

Ça y est, vous discutez gentiment depuis quelques jours et il vous a enfin proposé d'aller manger au restaurant ensemble! Ça a l'air anodin et romantique mais c'est aussi et surtout l'occasion de faire plein de boulettes qui, si l'homme n'est pas encore fou de vous, seront irréversibles. Voyons les commandements d'un premier diner réussi :

Un restaurant avant vous choisirez (à deux) Se retrouver devant la Bourse à 19h30 sous la pluie sans savoir où aller manger, regarder sur votre smartphone ce que google vous propose de pas trop mal et pas trop cher (il va surement vouloir payer l'addition), le restaurant est fermé, vite trouvons en un autre... Vous voyez le désastre ! Alors choisissez (vous ou/et lui) un restau que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler et que vous voulez tester et proposez de réserver si lui ne le fait pas. Retrouvez-vous devant la Bourse (parce que c'est plus sympa que directement devant le restaurant) et allez-y en discutant de ce que vous allez bien pouvoir commander. via GIPHY

En fonction de l'endroit tu t'habilleras Arriver en short basket et débardeur dans un restaurant gastronomique, ça le fait moyen... idem dans l'autre sens : vous portez votre plus belle robe chez Lunch Garden, bonjour le ridicule! Donc on choisit des vêtements jolis et dans lesquels on se sent bien ! Non, pas cette robe qui montre le bout des seins chaque fois que vous vous penchez vers votre assiette même si vous vous sentez bien dedans. via GIPHY

De critiquer tu t'abstiendras Surtout si c'est lui qui a choisi l'endroit...mais de manière générale, on s'abstient. Quoi de plus démoralisant et énervant que quelqu'un qui râle sur la sauce de l'entrée, la tenue des voisins de table, la cuisson du plat et la teneur en sucre du dessert? Gai et joviale vous serez parce que vous êtes dans un restau avec quelqu'un qui vous plait et qui est surement heureux d'être là. Mais si c'est réellement mauvais, que le serveur est très maladroit, ou que vos voisins sont complètement excentriques, vous pouvez toujours en rire avec monsieur ! Très bon moment de complicité. via GIPHY