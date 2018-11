Les personnes extraverties auraient une vie sexuelle plus riche

De nouvelles recherches australiennes ont montré que les personnes plus extraverties pourraient avoir une vie sexuelle mieux remplie que celles dites plus introverties, ce qui ne semble pas très étonnant.

Cette étude, menée par des chercheurs de la Queensland University of Technology, a pris en compte des données concernant 2.998 hommes hétérosexuels et 1.480 femmes hétérosexuelles qui avaient pris part à l'Australian Sex Survey en 2016.

On a posé des questions socio-économiques aux participants mais on leur a demandé aussi de remplir un test de personnalité pour mesurer leurs niveaux d'extraversion, d'amabilité, de névrosisme et d'ouverture aux expériences.

Leurs résultats ont montré que chez les hommes et les femmes, un niveau plus élevé d'extraversion était associé à un niveau supérieur de fréquence sexuelle, ce qui vient corroborer les recherches précédentes.

Il ressort aussi que chez les hommes, un plus grand panel de traits de personnalité en plus de l'extraversion était lié à une activité sexuelle plus importante: chez les plus consciencieux, stables émotionnellement et les plus agréables.

De plus, les hommes plus extravertis avaient aussi un plus grand nombre d'enfants.

En revanche, seules les femmes "plus agréables" enregistraient un plus grand nombre d'enfants.

Les résultats laissent penser que certaines combinaisons de traits de personnalité pourraient donner l'avantage aux hommes à la recherche d'une partenaire, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour les femmes.

"L'Histoire a montré que les avantages compétitifs ont aidé les hommes et les femmes à augmenter leur succès au travail, en sport, en art et leur capacité à acquérir et à garder leurs ressources, pour à terme assurer leur survie", a expliqué le chercheurs Stephen Whyte.

"Cependant, nous disposons de peu d'informations sur les avantages ou les inconvénients que les traits de personnalité offrent par rapport à l'activité sexuelle et à la capacité d'assurer sa descendance. La science n'a pas une compréhension arrêtée de l'influence qu'ont les traits de personnalité sur le comportement reproducteur et sur l'accouplement humain, et particulièrement si certains types de personnalité sont favorisés chez les hommes ou les femmes."

"Nos résultats montrent que de grandes variations de traits de personnalité chez l'homme peuvent jouer en leur faveur en matière de sexe et de reproduction mais que cela ne semble pas être le cas chez les femmes que nous avons analysées", conclue le professeur.