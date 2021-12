Les personnes dépressives sont moins stigmatisées

Selon une récente étude, les personnes dépressives sont de moins en moins rejeté aux États-Unis. Dans le même temps, les chercheurs notent une augmentation de la stigmatisation envers les personnes souffrant de schizophrénie et de dépendance à l'alcool.

Le rejet complique la prise en charge

"La stigmatisation des personnes atteintes d'une forme de dépression a considérablement diminué", se félicitent les chercheurs de l'Indiana University. Une spécificité car "les niveaux de stigmatisation pour d'autres maladies mentales sont restés stagnants." "La stigmatisation se traduit par de nombreux problèmes, notamment la réticence des gens à se faire soigner, la pénurie de professionnels de la santé mentale et le manque de volonté des États-Unis d'investir des ressources dans le secteur de la santé mentale", explique Bernice Pescosolido, co-auteur de l'étude et professeur émérite de sociologie à l'IU Bloomington College of Arts and Sciences.

La dépression mieux comprise et mieux acceptée

Pour mesurer le taux de stigmatisation des maladies mentales aux États-Unis, les chercheurs ont analysé les réponses de plus de 4.100 adultes, recueillis lors d'enquêtes nationales sur la stigmatisation réalisée entre 1996 et 2018. Entre 1996 et 2006, les Américains se disent "de plus en plus convaincus que les problèmes de santé mentale sont dus à la génétique ou à des perturbations du cerveau". Cependant, les personnes souffrant de maladies mentales sont toujours rejetées. L'évolution se remarque entre 2006 et 2018, où "moins d'Américains [...] ont exprimé un refus d'interagir avec les personnes décrites comme souffrant de dépression majeure".

Informer dès le plus jeune âge