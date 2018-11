Les personnes blessées lors d'un accident ont plus de risques de se suicider

D'après une étude publiée dans le Canadian Medical Association Journal, il y a plus de risques de développer des maladies mentales après avoir été blessé lors d'un accident de la vie.

Une équipe de chercheurs de la Queen's University au Canada a étudié 19.000 patients dans la province de l'Ontario, parmi lesquels 70,7% étaient des hommes, 82,6% vivaient en zone urbaine et 89% avaient subi des blessures suite à un accident involontaire, comme les accidents de voiture ou les chutes.

Il apparaît dans cette étude que les personnes blessées suite à un accident ont 40% de plus de risques de se faire hospitaliser "pour au moins un diagnostic de santé mentale", explique le Dr Christopher Evans.

Ce sont les jeunes de moins de 18 ans, et les hommes, vivant en milieu rural, ayant un statut socio-économique de faible niveau et ayant vécu des interventions chirurgicales associées à ces lourdes blessures qui ont le plus fort taux de risques de développer des maladies mentales des suites de leur blessure.

Les troubles mentaux analysés sur les participants et participantes étaient la plupart du temps liés à l'abus d'alcool ou de drogue, et/ou un état dépressif.

L'étude révèle également un taux de suicide important: 70 suicides sur 100.000 patients ont été relevés chez les personnes blessées contre 11,5 suicides sur 100.000 patients n'ayant pas vécu d'accident de la vie.



Pour les auteurs, il est primordial que des cellules psychologiques soient mises en place pour toutes les personnes victimes de traumatismes liés à un accident de la vie, avec une attention particulière pour les enfants.