Les périodes de soldes vous rendraient plus généreux

Les organisations caritatives pourraient engranger davantage de dons si elles sollicitaient les consommateurs en marge ou après les périodes de promotions. Alors que des pics de dons sont observés après certaines opérations type Black Friday, une cohorte de chercheurs révèle dans quelle(s) mesure(s) ces promotions influencent la générosité des consommateurs. Des chercheurs de l'université de technologie de Nanyang à Singapour, de l'université Jiao-tong de Shanghai et de l'université de Hong Kong sont partis d'un constat simple : le Giving Tuesday, une campagne mondiale d'appel à l'engagement et à la solidarité qui a lieu juste après le Black Friday et le Cyber Monday, est chaque année un succès mondial. En 2020, les Américains ont fait preuve d'une grande générosité avec des dons estimés à 2,47 milliards de dollars à cette occasion.

Le sentiment d'avoir économisé suscite l'envie de donner Dans leur étude, les scientifiques ont analysé ce phénomène et ont tiré des enseignements qui pourraient permettre aux organisations caritatives de voir leurs dons augmenter de manière significative. Leurs travaux suggèrent notamment que les économies réalisées grâce à ces promotions augmentent les ressources perçues par les consommateurs, générant une plus grande envie - et possibilité - de donner. Mais ce n'est pas tout. Le phénomène serait encore plus fort lorsque les consommateurs se concentrent essentiellement sur le montant d'argent économisé après un achat, et davantage encore lorsque cet achat s'inscrit dans leur budget et lorsque les économies sont réalisées immédiatement et non dans le futur. Les chercheurs indiquent que cela explique en partie le succès de Giving Tuesday, qui offre la possibilité aux consommateurs de faire des affaires à l'instant T.