Les pères impliqués favorisent le développement cognitif de leur bébé

Les nourrissons dont les pères se sont impliqués dès les premiers mois après la naissance connaissent un meilleur développement cognitif, quel que soit l'engagement de la mère, selon une nouvelle étude britannique.

Après avoir analysé la relation de 128 pères-prenant en compte leur revenu et leur âge- des chercheurs de l'Imperial College London en Grande-Bretagne ont constaté que le degré de la qualité de la relation avec l'enfant dès l'âge de 3 mois peut prédire quel sera le développement cognitif du bébé deux ans plus tard.

Pour arriver à ces conclusions, les parents ont été filmés en train de jouer (sans jouets) avec leurs enfants à l'âge de trois mois puis deux ans après pendant qu'ils lui lisaient un livre. Le comportement des pères sur les vidéos ont été scrutés indépendamment par des chercheurs différents pour les deux tests qui ont évalué les échanges des pères avec leur enfant.

À l'âge de deux ans, le développement cognitif des bébés a été évalué en utilisant l'échelle de Bayley, consistant à reconnaitre des couleurs et des formes.

D'après l'étude, les enfants dont les pères étaient plus en retrait et dépressifs affichaient des scores plus bas à 24 mois. A l'inverse, les enfants dont les pères étaient plus engagés et sensibles aussi bien que ceux dont les pères contrôlaient moins leurs interactions montraient de meilleures performances, et ce indépendemment du rôle de la mère.

La présence du père impacte de manière égale les filles comme les garçons, précise l'étude.

L'attitude des pères joue aussi sur les compétences de l'enfant, souligne l'étude. Les enfants interagissant avec des pères sensibles, calmes et moins inquiets pendant la session de lecture enregistraient de meilleurs résultats en matière d'attention, de résolution de problèmes, d'expression et d'aptitudes sociales.

Ces découvertes suggèrent que la lecture et les références éducatives peuvent favoriser le développement cognitif et l'apprentissage chez les enfants, selon l'étude.