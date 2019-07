Les moments solitaires pourraient être bénéfiques aux adolescents

Des chercheurs américains ont montré que le fait de passer du temps seul pouvait être positif pour les adolescents et qu'il ne fallait pas forcément s'en préoccuper. Au contraire...

Cette nouvelle étude, menée par des chercheurs de l'université de Californie, Santa Cruz et du Wilmington College, a fait appel à 803 adultes et 176 adolescents, qui devaient répondre à un questionnaire développé par l'équipe de chercheurs.

Cette enquête demandait aux participants d'évaluer leurs motivations à rester seuls sur une échelle de un à quatre en choisissant des phrases telles que: "Passer du temps seul me ressource", "J'apprécie le calme" ou "Je ne me sens pas à l'aise avec les autres", "Je regrette les choses que je dis ou que je fais lorsque je suis avec les autres".

Leurs résultats ont montré que le fait d'avoir le choix est un facteur clé pour que la solitude ait un effet positif sur la santé mentale de la personne.

Lorsqu'on imposait la solitude à des adultes ou des adolescents, peut-être parce qu'ils avaient été anxieux ou comme forme de punition contre les ados, elle était associée à moins de bien-être, à un sentiment négatif de solitude, d'anxiété sociale et de symptômes dépressifs.

En revanche, si les participants choisissaient la solitude de leur plein gré, celle-ci semblait avoir des effets positifs sur le bien-être de la personne en étant associée à une meilleure acceptation de soi et à un enrichissement personnel.

"La solitude n'a pas la cote, surtout auprès des adolescents qui se trouvent estampillés comme solitaires ou asociaux", a noté la co-auteure Margarita Azmitia.

"La solitude a parfois du bon. Sur le plan du développement, apprendre à être seul est une compétence, cela peut être rafraîchissant et régénérant."

Virginia Thomas, l'autre co-auteure de l'étude, a par ailleurs ajouté que la solitude pouvait donner des moments d'introspection et d'expression créative aux ados et que dans un monde contemporain rapide et ultra-connecté, un peu de solitude peut être bénéfique.

"Notre culture est partiale à l'égard de l'extraversion", a-t-elle noté, "lorsque nous décelons quelques signes de timidité ou d'introversion chez les enfants, nous nous soucions du fait qu'ils ne seront pas populaires. Mais nous négligeons de nombreux adolescents équilibrés qui sont parfaitement heureux seuls, et qui tirent parti de leur solitude."

"La question est de savoir comment être seul sans avoir le sentiment de passer à côté de quelque chose", a noté le professeur Thomas. "Pour de nombreuses personnes, la solitude est comme le fait d'exercer un muscle qu'elles n'ont jamais utilisé. Il faut le développer, le contracter et apprendre à utiliser le temps passé seul de manière positive."

Les chercheurs ont ajouté que les parents pouvaient jouer un rôle en aidant les enfants à apprendre à passer du temps seuls et que cela pouvait être quelque chose de bien.

"La solitude peut améliorer le bien-être des enfants surstimulés. Ils peuvent ainsi apprendre à réguler leur comportement, seuls, sans que personne ne le leur dise", a commenté Margarita Azmitia.

"Les parents peuvent aider leurs enfants à comprendre qu'être seul n'est pas mal, et que cela ne signifie pas que personne ne t'aime."