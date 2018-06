Les mères colériques et sévères ont plus de risques d'avoir des enfants avec des troubles du comportement

Les mères qui contrôlent mieux leurs émotions et qui savent mieux gérer les problèmes au quotidien ont moins de probabilités d'avoir des enfants présentant des troubles du comportement, avance une étude américaine.

Perdre le contrôle de ses émotions ou avoir des difficultés à atteindre des objectifs en tant que parent peut rejaillir sur le comportement des enfants, avertissent les chercheurs.

L'étude, publiée dans Family Relations, a suivi 152 mères, âgées de 21 à 49 ans, ayant des enfants âgés de 3 à 7 ans, dont 62% étaient mariées. Pour mesurer leur niveau de self-control, elles ont répondu à un questionnaire leur demandant par exemple à quelle fréquence elles avaient des accès de colère ou réagissaient de manière excessive pour des problèmes mineurs.

Par ailleurs différentes tâches ont permis d'évaluer leurs capacités à atteindre des objectifs quotidiens, planifier, résoudre des problèmes ou encore focaliser leur attention sur ce qui est le plus important. Les chercheurs ont également analysé, via une série de questionnaires, les attitudes et le langage utilisés par les parents ainsi que les problèmes de comportement des enfants.

L'étude constate que les mères qui avaient une gestion émotionnelle et cognitive plus élevée déclaraient moins de problèmes de comportement chez leur enfant, comme se battre avec d'autres enfants ou faire des crises quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient.

Autre constat: les mères qui se maîtrisent mieux sont également moins susceptibles d'être verbalement sévères avec leurs enfants, rapporte l'étude. Celles qui ont de meilleures aptitudes cognitives sont aussi moins susceptibles d'être "contrôlantes" .

"Les attitudes parentales sévères et contrôlantes sont fortement associées aux problèmes de conduite des enfants", soulignent les chercheurs.

Pour éviter d'en arriver à ce type de situation, les auteurs de l'étude conseillent aux parents d'être attentifs à plusieurs signaux. "Il y a des signes clairs qui montrent que notre capacité à nous maîtriser est en train de s'effondrer, lorsque nous nous sentons distraits, irritables et fatigués par exemple", explique le docteur Kirby Deater-Deckard, professeur de sciences psychologiques et cognitives à l'Université du Massachusetts et co-auteur de l'étude.

La spécialiste propose de prendre un temps de recul pour mieux répondre. "Les parents peuvent s'entraîner à reconnaître ces signaux lorsqu'ils se produisent, et répondre en prenant un 'temps mort' si possible, comme nous le ferions avec notre enfant quand nous remarquons ces signaux chez eux." Sans oublier de veiller à une bonne hygiène de vie incluant une alimentation saine, une activité physique suffisante et un bon sommeil.

Consulter l'étude (en anglais): ici