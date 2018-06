Les mauvais prétextes pour se remettre en couple

Se remettre avec son ex... une bonne ou une mauvaise idée ?

La solitude L'être humain a besoin de repères. Une relation amoureuse est un sacré élément de stabilité et avec lui, son lot de routines et d'habitudes rassurantes. Lorsque vous êtes habitué à la vie stabilisante du couple, il est assez rare d'être prêt à affronter la solitude et la jungle du célibat. La tentation est forte de rester dans ce confort en se cramponnant à l'autre. MAUVAISE IDÉE.

La crainte de ne pas trouver mieux Cela fait des mois que vous errez de soirée en soirée, sans arriver à vous amuser vraiment. Vous repensez à votre ex et aux bons moments que vous avez passé ensemble. En l'espace de ces quelques mois, vous n'avez pas réussi à trouver mieux, du coup, vous vous dites que c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas mieux, et que vous avez fait une erreur. Sauf que vous n'avez pas trouvé mieux parce que vous êtes encore sous le coup de la rupture ou parce que vous êtes devenu plus exigeant. Se remettre avec l'autre reste une MAUVAISE IDÉE.

Le désespoir "Avec les temps, tous les souvenirs sont bons" comme disait Jean Reno dans Wasabi. Et c'est pas faux! Plus le temps passe et plus la colère retombe et les mauvais moments s'estompent. Viendra le moment ou vous allez même finir par vous dire que vos relations n'étaient en fait pas si mal. Vous allez même penser qu'en fait, vos problèmes étaient faciles à régler. Cette sensation veut plutôt dire qu'il vous manque quelqu'un et quelque chose dans la vie donc on ne se remet pas avec son ex parce que c'est toujours une MAUVAISE IDÉE.

Les souvenirs et la nostalgie A moins d'une forte colère, les sentiments ne disparaissent jamais complètement et rarement du jour au lendemain. Malgré la rupture subsistent toujours les souvenirs, la nostalgie des moments de bonheur passés. On a tendance à s'accrocher à ses souvenirs, la mémoire est sélective, plutôt que de faire fonctionner sa raison et sa logique on a l'illusion qu'il ne faudrait pas grand-chose pour raviver la flamme sauf que si vous vous êtes quitté (peut-être même plusieurs fois) il y avait de bonnes raisons. Alors réfléchissez à ces bonnes raisons et ne commettez pas la MAUVAISE IDÉE de vous remettre avec votre ex.