Les jeux vidéo seraient bénéfiques pour votre santé mentale.

Si les jeux vidéo sont souvent pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford révèle qu'ils pourraient finalement avoir un impact positif sur la santé mentale.

Des résultats qui arrivent à point nommé, alors que de nombreux pays à travers le monde ont fait le choix de reconfiner leur population pour tenter de limiter la propagation de la Covid-19.

Il s'agit de la toute première étude du genre qui s'intéresse non pas au temps de jeu déclaré par les joueurs eux-mêmes, mais au temps de jeu réel fourni par deux géants de l'industrie, Electronic Arts et Nintendo.

Les chercheurs ont analysé les comportements des gamers pour deux jeux vidéo particulièrement appréciés dans le monde, "Plants Vs Zombies : La Bataille de Neighborville" et "Animal Crossing : New Horizons", puis ont demandé à 3.274 joueurs de répondre à une enquête.