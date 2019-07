Les jeux vidéo de type "Minecraft" permettent-ils de doper la créativité?

Des recherches américaines ont permis de montrer que des jeux vidéo de construction de type "Minecraft" pourraient permettre d'accroître la créativité des joueurs, mais dans certains cas seulement.

Cette petite étude, menée par des chercheurs de l'Iowa State University, a suivi 352 étudiants de leur université partagés de manière aléatoire en quatre groupes.

Deux groupes devaient jouer à "Minecraft", un jeu de construction virtuelle de type Lego dans lequel on peut concevoir tout ce que l'on imagine. Mais alors qu'on demanda aux membres d'un groupe de jouer comme bon leur semblait pendant 40 minutes, on donna la consigne à l'autre groupe de joueurs d'être le plus créatif possible.

On demanda à un troisième groupe de jouer à un autre type de jeu vidéo, un jeu de course de voitures, qui ne requiert pas de créativité, alors que les participants du quatrième groupe devaient simplement regarder une émission de télévision.

Après 40 minutes de chaque activité, on demanda à tous les participants de réaliser plusieurs tâches créatives, l'une était de dessiner une créature venant d'une autre planète.

Plus la créature avait forme humaine, plus les participants enregistraient une note basse de créativité, et moins la créature ressemblait à l'Homme, plus ils affichaient un bon score.

Les participants qui jouaient à "Minecraft" sans consigne enregistraient les meilleurs scores de créativité par rapport à ceux qui devaient jouer de manière créative et aux 2 autres groupes.

Les chercheurs ont commenté ces résultats en indiquant que l'effet sur la créativité ne dépendait pas uniquement du type de jeu auquel on s'adonnait, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel on jouait.

"Ce n'est pas simplement le fait que 'Minecraft' puisse aider à être créatif. Il semble qu'il soit aussi important que la personne choisisse de le faire d'elle-même", a noté le co-auteur Douglas Gentile.

L'autre auteur de l'étude, Jorge Blanco-Herrera, a ajouté que lorsqu'on demandait aux joueurs de "Minecraft" d'être créatifs, "cela pouvait en fait limiter leurs options pendant qu'ils jouaient, entraînant ainsi une expérience moins créative". "Il est aussi possible qu'ils aient utilisé toutes leurs ressources créatives pendant le jeu et n'en avaient plus en réserve au moment de passer le test."

Des recherches précédentes sur les jeux vidéo avaient produit des résultats mitigés sur leurs effets sur la santé et sur le bien-être mental. L'équipe de chercheurs précise que ces nouveaux résultats montrent que certains jeux vidéo pourraient potentiellement permettre de s'adonner à de nouvelles manières d'apprendre et de doper sa créativité, tout en soulignant des limites.