Les jeunes qui se mutilent commettent plus de délits et crimes violents que les autres

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs américains de l'université de Duke et britannique du King's College de Londres révèle que les jeunes qui se mutilent courent trois fois plus de risques de commettre des crimes violents en comparaison aux jeunes qui ne se mutilent pas.

D'après la présente étude, publiée dans l'American Journal of Psychiatry, une adolescente sur quatre et un adolescent sur dix s'automutilent aux Etats-Unis.



Les chercheurs ont étudié les comportements d'adolescents ayant recours à l'automutilation uniquement, et les ont comparés à ceux d'adolescents ayant recours à la fois à l'automutilation et ayant commis un ou plusieurs actes violents envers autrui.





Les chercheurs ont utilisé les résultats d'une étude précédente qui concernait 2.232 jumeaux britanniques nés entre 1994 et 1995 et qui avaient été suivis durant les deux premières années de leur vie. A l'âge de 18 ans, ces derniers ont dû répondre à des questions concernant l'automutilation au cours d'entretiens. Leurs infractions violentes ont quant à elles été recueillies par le biais de questionnaires à 18 ans et d'une consultation du casier judiciaire à leurs 22 ans.

L'étude suggère que les jeunes qui s'automutilent et qui commettent des crimes violents présentent plus de risques d'avoir vécu des traumatismes tels que la maltraitance durant leur enfance.

Pour l'équipe de recherche, les adolescents qui s'automutilent voient la violence comme un moyen de résoudre leurs problèmes, et c'est ainsi qu'ils commencent à l'utiliser sur autrui.