"Les hommes sont plus brillants que les femmes" : un stéréotype partagé par les adultes et les enfants.

Si vous vous demandez encore pourquoi tant d'hommes dirigent les plus grandes entreprises de la planète ou pourquoi une femme a tant de mal à se faire élire à la magistrature suprême aux Etats-Unis, une étude américaine pourrait receler quelques clés concernant les stéréotypes de genre.

Pour enquêter sur les stéréotypes de genre, une équipe scientifique des universités de New York, de Denver et de Harvard ont mené une série de cinq études auprès d'Américains (femmes, hommes et enfants âgés de 9 à 10 ans) et des hommes et des femmes provenant de 78 autres pays du monde.

Les tests visaient à mesurer les stéréotypes implicites (les associations qui viennent automatiquement à l'esprit) entre certains traits de caractère (par exemple pour cette étude, le génie ou la grande intelligence) et certains groupes de personnes ou genres.

Au cours des tests, on ne demanda pas explicitement aux participants d'évoquer les stéréotypes. On leur présentait une série de stimuli sur un écran (comme l'image d'un homme ou d'une femme ou le mot "brillant") et ils devaient classer rapidement les stimuli en deux catégories d'un clic de clavier.

Les chercheurs ont aussi mesuré les stéréotypes explicites, lorsque les participants devaient répondre s'ils trouvaient les hommes plus brillants ou plus intelligents que les femmes, par exemple.