Les hommes choisiraient de manger de la viande lorsqu'ils veulent séduire les femmes

De nouvelles recherches internationales ont montré que la motivation sexuelle pourrait encourager la préférence pour la viande des hommes.

Cette étude, menée par des chercheurs de l'Université de Monash à Melbourne en Australie, a pris en compte plus de 1.600 sujets australiens, américains et britanniques qui avaient pris part à trois expériences qui visaient à trouver un lien possible entre motivation sexuelle et consommation de viande.

Au cours de la première expérience, on montra des images d'hommes et de femmes attirants (sans être provocants) aux participants avant de leur demander de choisir entre un en-cas de viande séchée ou vegan. Pendant le deuxième test, on divisa les participants en deux groupes et on demanda aux premiers d'imaginer un rendez-vous avec une personne attirante du sexe opposé, une soirée romantique avec la personne alors que le second groupe devait imaginer une simple soirée entre amis du même sexe (groupe témoin). Pour la dernière expérience, les chercheurs ont recouru aux mêmes techniques de manipulation encourageant les motivations sexuelles, puis on demanda aux hommes et aux femmes de choisir un plat à base de viande ou vegan.

Les résultats ont souligné que les hommes étaient plus susceptibles de choisir de manger de la viande lorsqu'ils avaient été excités en comparaison avec les sujets du groupe témoin.

Les chercheurs notent que cela pourrait s'expliquer par l'histoire de l'évolution humaine.

Pour nos ancêtres, la viande était à la fois difficile à trouver et à préparer, cela aidait donc les hommes à se mettre en avant auprès des femmes, augmentant leur attrait sexuel auprès de potentielles conquêtes, en plus de leur fournir des nutriments et de la force.

Alors que plus de 86% des hommes ont choisi l'option carnivore au cours de la première expérience, seulement 54% des femmes ont fait de même.

Les scientifiques avancent que cela pourrait être dû au fait que les femmes recourent à d'autres stratégies de séduction, comme la mise en avant de leur beauté et de leur santé.

"Le désir sexuel et d'accouplement est le fondement de l'existence humaine. Ainsi, notre quête de partenaire sexuel est tellement fondamentale dans la psyché de l'évolution qu'elle peut aussi façonner les choix alimentaires - tant qu'ils permettent à atteindre des objectifs de reproduction", a commenté le co-auteur le Dr. Eugene Chan.

"Le lien entre la viande et le statut se fonde sur des moteurs de consommation en lien avec l'évolution. Les hommes des cavernes consommaient de la viande pour être forts, en bonne santé et assez puissants pour survivre à un environnement hostile. Les nobles et les personnes de sang royal consommaient aussi de la viande parce qu'elle était associée à la richesse", a ajouté le professeur Natalina Zlatevska.