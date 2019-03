Les Grenades, la nouvelle plateforme féminine de la RTBF

Dans une société de plus en plus diversifiée, la question de la représentation des femmes et des minorités visibles dans l’espace public prend une nouvelle ampleur en Belgique francophone.

La presse télévisuelle belge francophone semble encore chercher une réponse adéquate au-delà du constat de sous-représentation, comme le montre le dernier baromètre de la diversité du CSA.

En Belgique francophone, en cinq ans, il n’y a pas eu de changement.

Les médias belges sont dominés par le même profil : un homme blanc hétérosexuel issu de la classe moyenne supérieure et en bonne santé.

Des contenus dans la veine de la diversification commencent à voir le jour : " Gaz’elles ", " La diaspora chuchote ", " Elles m’inspirent ", … Sur les réseaux sociaux, le public s’intéresse à des contenus qui montrent la société dans ce qu’elle a de plus vrai, de plus authentique. " J’ai piscine avec Simone ", " Les glorieuses ", " Pour que la femme " , " Simone Media ", " Les brutes ", " Pour la victoire ", " La poudre " … Tous ces contenus attirent un public captif et qui s’engage car ces questions touchent à l’émotion et à la justice.

Plusieurs entreprises de renom s’engagent clairement en faveur de l’égalité et de la diversité. Certaines même, viennent de signer une charte pour lutter contre les violences faites aux femmes (charte CEASE). La vague #Meetoo change la donne, les comportements, et les centres d’intérêt tandis que les minorités dites visibles veulent avoir droit au chapitre, se sentir représentées.

Oser la diversité, c’est étonner, susciter l’intérêt, casser les barrières qui enferment les individus dans une assignation et produire un contenu original à ancrage belge.

Qu'est ce qu'on y retrouvera?

des sujets lifestyle sous forme de vidéo montée ou d’interview en favorisant une démarche interculturelle, qui touche toutes les femmes

Le portrait d’experte

Les entrepreneuses

Les professions invisibles

Le témoignage (l’expérience, le partage)

Le plan Z pour les femmes (plan B pour la génération Z)

L’implicite (actu coulisse, sexisme caché)

Psycho sociale pour déconstruire le sexisme ordinaire