Les fruits seraient bénéfiques pour lutter contre les symptômes dépressifs.

Et si les fruits étaient la solution à tous ces maux ? C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens. Explications.

Anxiété, symptômes dépressifs, stress : les populations des quatre coins du monde sont touchées par ces troubles directement liés au virus, aux confinements successifs, voire à une période et à un avenir incertains.

Fruits et légumes : quel impact sur les troubles dépressifs ?

Les fruits et légumes sont bénéfiques pour la santé physique, des études n'ont cessé de le démontrer ces dernières décennies. Mais pas uniquement : ils permettraient également de se protéger des symptômes dépressifs.

Des chercheurs australiens se sont sérieusement penchés sur le sujet, passant en revue pas moins de 12 études de cohorte menées en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, au Canada, et en Australie pour étudier une potentielle association entre consommation de fruits et légumes et symptômes dépressifs chez des personnes âgées de 15 à 45 ans.

"La dépression est un réel problème en Australie. Un jeune Australien sur quatre a des problèmes de santé mentale, une proportion très élevée", explique Seema Mihrshahi, épidémiologiste nutritionnelle et co-auteure de l'étude. "Tout type d'intervention pour les atténuer est vraiment important."