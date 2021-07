Les filtres photos, ces nouveaux standards de beauté qui ébranlent l'estime de soi

A quoi ressemble votre influenceuse beauté préférée sans retouches ni filtres photos ? En avez-vous seulement la moindre idée ? Il est aujourd'hui difficile de faire un pas sur les réseaux sociaux sans être confronté à ces visages standardisés, proches de ce que certains estiment être la "perfection" mais qui reflètent tout sauf la réalité. Une véritable source de complexes pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les "cases", fragilisant un peu plus l'estime de soi, comme le révèle une nouvelle étude réalisée par la plateforme de réservation de soins beauté Treatwell.

Résultat, la peau apparaît régulièrement lisse, sans aucune imperfection , les lèvres sont volumineuses et le regard est charbonneux. Le tout en un coup de filtre magique. Ce sont d'ailleurs désormais les photos au naturel qui font le plus parler, le public étant surpris, voire choqué, de découvrir ses influenceuses préférées sans aucune retouche.

Près de trois femmes sur dix (27%) estiment que les filtres photos ne sont pas bons car ils trompent la réalité. Ils ne serviraient d'ailleurs que de trompe-l’œil, voire de leurre, pour cultiver cette notion de perfection. Près de 30% des Françaises âgées de 18 à 30 ans pensent que ces filtres sont utilisés pour masquer les imperfections de la peau et 20% affirment s'en servir pour cette seule et unique raison.

C'est ce que semblent penser les femmes, qui nourrissent désormais des complexes face à ces "visages parfaits" qui se succèdent sans fin sur leurs réseaux sociaux. Près des deux tiers des Françaises (64%) considèrent que les filtres photos "créent des normes et des attentes trop élevées ". Un chiffre qui grimpe même à 71% pour les 18-30 ans.

Si la majorité des femmes (55%) disent avoir régulièrement des imperfections cutanées et si seulement un tiers d'entre elles se disent "très à l'aise" avec leur peau, elles ne semblent pas en souffrir au quotidien , notamment dans leurs interactions sociales. Plus de quatre sondées sur dix (46%) font savoir qu'elles n'éviteraient pas les contacts sociaux même si leurs imperfections cutanées les mettaient mal à l'aise.

Si le phénomène n'est en rien nouveau, il semble exploser à l'heure où de nombreuses femmes ont fait le choix d'une beauté plus authentique. Contradiction, quand tu nous tiens !

Le mouvement "skin positivity" a motivé de nombreuses influenceuses, comme de grandes stars internationales, à s'afficher sans make-up ni retouches ces derniers mois.

En vain, semble-t-il. Plus de la majorité des femmes interrogées disent n'avoir jamais entendu parler de ce mouvement (55%), même si la tendance s'inverse pour les 18-30 ans (il n'est pas inconnu pour 70% des sondées). Reste désormais à savoir si les filtres photos auront raison (ou pas) de ce mouvement bien plus réaliste et naturel.