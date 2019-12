Les femmes qui travaillent sans interrompre leur carrière seraient en meilleure santé que les autres

Une étude longitudinale menée exclusivement sur des femmes suggère que le fait d’exercer une activité professionnelle sans interrompre sa carrière contribue à rester en bonne santé, et ce jusqu’à la retraite.

Le travail, c’est la santé ? Une nouvelle étude publiée dans Demography suggère en tout cas que cela pourrait être le cas pour les femmes. Cette recherche analyse des données issues d’une étude longitudinale menée aux Etats-Unis sur 5.100 femmes âgées entre 30 et 44 ans et suivies sur une période de 36 ans, de 1967 jusqu’en 2003.

Mère au foyer vs mère au travail

L’équipe de Jennifer Caputo, chercheuse scientifique à l’Institut Max Planck pour la recherche démographique, s’est focalisée sur l’état de santé physique et mental des femmes au cours des trente-six années de l’étude, en comparant les données de celles qui ont exercé une activité professionnelle rémunérée sans interruption, à celles qui travaillaient mais sans rémunération en compensation, par exemple les mères au foyer.

Sans surprise, les participantes qui travaillaient mais qui n’aimaient pas leur métier ou qui étaient victimes de discrimination (par exemple moins bien payées que leurs collègues masculins pour le même poste et à compétences égales) présentaient des conditions physiques et mentales plus altérées en vieillissant.

Moins de symptômes dépressifs chez les femmes avec un emploi

Toutefois, l’état de santé de moins bonne qualité a été observé chez les femmes sans emploi, indique l’étude. Globalement, les femmes actives présentaient des aptitudes physiques plus élevées que ces dernières, moins de symptômes dépressifs et une espérance de vie 25% plus importante neuf ans après l’étude (2012).

"Nos résultats prouvent que la santé des femmes est favorisée par le fait d’être employées, quelle que soit leur situation économique et même si elles n’exercent pas toujours leur travail dans les meilleures conditions. Pour la première fois, nous avons pu montrer une relation positive à long terme entre le travail et le maintien de la santé pendant de nombreuses années, même après l’âge de la retraite", conclut Jennifer Caputo.