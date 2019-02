Les femmes post-ménopausées bien entourées pourraient vivre plus longtemps

Des chercheurs américains ont trouvé qu'après la ménopause, les femmes qui affichaient de nombreuses relations sociales pouvaient ainsi abaisser leur risque de décès toutes causes confondues.

Cette étude, menée par des chercheurs émanant de plusieurs états américains, a pris en compte des femmes âgées de 50 à 79 ans qui prenaient part à la Women's Health Initiative (WHI), une vaste étude nationale de santé.

Ces dernières recherches comportaient des données concernant 17.351 femmes atteintes de maladies cardiovasculaires (MC) et 73.421 femmes sans antécédents de ce type de maladies. On demanda à chacune d'évaluer, en début d'étude, le niveau de soutien social qu'elles recevaient.

Les participantes ont été suivies sur près de 11 années.

Les résultats montrent que les femmes sans antécédents qui bénéficiaient d'un niveau important de soutien social semblaient aussi avoir un risque quelque peu inférieur de mortalité toutes causes confondues.

Les chercheurs notent que cette association est modeste mais qu'elle est significative statistiquement.

En revanche, aucune association significative n'a été trouvée pour les femmes qui avaient des antécédents de maladies cardiovasculaires.

Des recherches précédentes avaient déjà montré que le soutien social aidait à faire reculer le risque de MC mais cette nouvelle étude est la plus vaste à ce jour à s'intéresser aux effets de l'appui social sur les maladies cardiovasculaires et sur la mortalité féminine.



Les scientifiques ont commenté que leurs résultats montrent les bienfaits du soutien social sur la santé, pouvant probablement aider à réduire le stress, mais ils ont tenu à souligner que de plus amples recherches étaient cependant nécessaires.

"Cette étude a montré une association faible mais significative entre le soutien social perçu et la mortalité chez les femmes n'ayant jamais souffert de maladies cardiovasculaires", a commenté le Dr. JoAnn Pinkerton, directeur exécutif de la NAMS. "Si le soutien psychologique ou social peut aider à prévenir les maladies cardiaques chez les femmes, de plus amples recherches sont nécessaires pour déterminer quel type de soutien serait le plus utile."