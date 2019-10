Les femmes médecins auraient moins d'influence sur Twitter que leurs pairs masculins.

Les professionnelles de la médecine universitaire inscrites sur Twitter auraient deux fois moins de followers sur le réseau social que leurs confrères, montre une nouvelle étude. Cet écart s'avère toutefois moins important chez les plus jeunes utilisatrices et utilisateurs.

Dans le domaine de la santé, la communication sur les réseaux sociaux est essentielle, que ce soit pour relayer une campagne de prévention publique ou dévoiler les résultats d'une nouvelle étude scientifique. Ces plateformes sont également précieuses, comme dans bien d'autres domaines, pour gagner en popularité auprès de ses pairs et tisser son réseau professionnel.



Mais au sein de la communauté médicale universitaire, les femmes peuvent être freinées par les inégalités de genre, qui s'illustrent jusque sur Twitter, comme le montrent de nouveaux travaux réalisés par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie (Etats-Unis).

Bien que la quantité de posts soit en moyenne équivalente, le nombre de followers chez les hommes est presque 2 fois plus élevé que chez les femmes.

L'étude montre également que le nombre de mentions "j'aime" et les "retweets" sont respectivement 45% et 48% moins importants sur les comptes des chercheuses que sur ceux de leurs pairs masculins.

La recherche a été réalisée à partir d'un échantillon de 3.148 utilisatrices et utilisateurs Twitter, composé de conférencières et de conférenciers ou de scientifiques ayant co-signé des recherches présentées lors de la réunion annuelle 2018 de l'AcademyHealth (la plus importante réunion universitaire de recherche sur les services de santé). Près d'un tiers de l'échantillon utilisait régulièrement Twitter.

"En donnant aux femmes une plateforme accessible et apparemment équitable sur laquelle elles peuvent se mettre en avant, on pourrait espérer que cela élève le niveau au sein de la médecine universitaire. Toutefois, notre étude démontre clairement que la voix des femmes est malheureusement moins influente, même sur Twitter, ce qui suggère que les réseaux sociaux pourraient en fait provoquer l'effet inverse", déplore Rachel M. Werner, professeure de médecine interne générale à l'école de médecine de l'université de Pennsylvanie, qui a participé à l'étude, publiée dans la revue JAMA Internal Medicine.



Les chercheurs restent toutefois optimistes car ils ont constaté que les écarts tendent à se réduire chez les plus jeunes générations, ce qui, selon eux, "pourrait être le signe d'un changement prochain dans les différences et les disparités entre les sexes en médecine universitaire".