Les enfants uniques ne seraient pas plus narcissiques que les autres.

Des chercheurs allemands ont trouvé que le stéréotype largement répandu voulant que les enfants sans frère ni sœur soient plus autocentrés que les autres ne se vérifie peut-être pas.

Cette nouvelle étude, menée par des chercheurs des universités de Leipzig et de Münster, a pris en compte 556 adultes âgés en moyenne de 46,3 ans.

Les participants, qui offraient un savant mélange d'enfants uniques et d'enfants ayant des frère(s) et/ou sœur(s), devaient répondre à un questionnaire en ligne. On leur demanda s'ils croyaient que les enfants uniques étaient plus narcissiques que ceux venant de familles plus nombreuses, afin de tester la prévalence de ce stéréotype. Les chercheurs se sont concentrés sur deux aspects clés en lien avec le narcissisme: le fait d'être prétentieux et celui d'être enclin à la rivalité.

Leurs résultats, relayés par la revue Social Psychological and Personality Science, ont montré les enfants uniques et ceux ayant des frères et sœurs partageaient le même point de vue et souscrivaient au stéréotype du narcissisme plus prononcé chez les enfants uniques.

Mais pour tester la justesse de ce stéréotype, les scientifiques ont analysé des données concernant 1.810 sujets, encore une fois comprenant des enfants uniques et d'autres avec des frères et sœurs, pour mesurer leur niveau de narcissisme.

Ils ont trouvé que les scores de traits narcissiques chez les enfants uniques n'étaient pas différents de ceux qui avaient des frères et sœurs.

Leurs résultats restaient avérés même après avoir pris en compte des facteurs pouvant les influencer.

"Certaines recherches précédentes n'avaient pas rapporté de différence entre les enfants uniques et les enfants qui ne l'étaient pas en terme de narcissisme et d'autres avaient rapporté une telle différence", a commenté l'auteur de l'étude, Michael Dufner. "Nous pouvons désormais dire avec conviction que les enfants uniques ne sont pas considérablement plus narcissiques que les personnes dotées de frères et/ou sœurs."

Les chercheurs ont tenu à préciser que bien que de nombreuses personnes pensent que l'égoïsme soit plus prévalent chez les enfants uniques, ce n'est pas un argument valable pour vouloir avoir plusieurs enfants.

"Lorsque les sociologues, les économistes ou les politiciens évoquent les inconvénients des taux abaissés de fécondité, ils devraient abandonner l'idée que le fait de grandir dans une famille sans frère ni sœur entraîne un surcroît de narcissisme", a ajouté le professeur Dufner.