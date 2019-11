Les enfants transgenres se sentent autant garçons ou filles que les enfants non trans.

Les chercheurs ont recruté 317 enfants trans âgés de 3 à 12 ans, qu'ils ont comparés à leurs frères et sœurs ainsi qu'à 316 enfants cisgenres, c'est-à-dire qui s'identifient selon leur sexe de naissance.

L'objectif était de voir si les enfants qui ont effectué leur transition différaient des enfants qui ont grandi toute leur vie comme un garçon ou une fille, en observant quels jouets ils préféraient, quels étaient leurs camarades de jeu principaux et si leurs vêtements étaient plutôt masculins ou féminins. "Il y a toujours des gens qui disent que ces enfants font semblant ou que c'est une phase", explique la première autrice de l'étude, la postdoctorante Selin Gülgöz.

En réalité, "non seulement les enfants transgenres ont une identité et des préférences de genre cohérentes avec leur identité de genre actuelle mais en plus, ils les expriment au même degré que les enfants cisgenres", dit Selin Gülgöz.