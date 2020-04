Les enfants préfèrent les livres instructifs.

Les petits devaient écouter un adulte lire deux ouvrages de complexité similaire sur le thème des animaux. L'un expliquait le comportement animalier. L'autre ne faisait que décrire leurs caractéristiques et leurs modes de vie. Ensuite, les enfants devaient désigner leur préféré .

Une équipe de la Vanderbilt University s'est intéressée à 48 enfants âgés de 3 à 4 ans et vivant à Austin, au Texas.

Les enfants veulent comprendre le monde

Publiés dans la revue Frontiers in Psychology, les résultats démontrent que l'intérêt et l'enthousiasme des enfants étaient au rendez-vous lors des deux lectures. En revanche, les enfants ont exprimé une préférence particulière pour l'ouvrage d'informations causales. "Nous pensons que cela est lié au désir naturel des enfants à en savoir plus sur le monde qui les entoure", explique la chercheuse Margaret Shavlik.

"Il existe de nombreuses études consacrées à l'intérêt des enfants pour la causalité mais elles se déroulent souvent en laboratoire en respectant des protocoles peu naturels", poursuit Shavli. "Nous souhaitions explorer la manière dont l'intérêt précoce pour l'information causale affectait les activités du quotidien chez les jeunes enfants, comme la lecture avec les parents."

Selon les chercheurs, ces résultats aiguilleront les parents qui souhaitent encourager l'apprentissage et augmenter les aptitudes linguistiques de leurs enfants.

"Les adultes peuvent alors rechercher des livres plus enrichissants. Cela motivera l'enfant à multiplier les séances de lecture avec les parents, puis à apprendre lui-même la lecture", conclut Shavlik.