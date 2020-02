Les enfants dont les mères subissent des violences conjugales manquent plus souvent l'école.

L'étude a porté sur un sous-échantillon de 659 femmes originaires de Mexico et mères d'au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Elles ont répondu à des questions permettant aux chercheurs d'évaluer le degré et la nature des violences infligées par leur conjoint (physiques, sexuelles ou les deux) ainsi que l'assiduité scolaire de leur(s) enfant(s).

Les réponses des participantes soulignent un risque accru de 23% d'absentéisme à l'école des enfants des femmes victimes de violences domestiques.

Globalement, l'étude montre que les enfants dont les mères subissent de fortes violences et blessures physiques et sexuelles sont les plus susceptibles de s'absenter régulièrement de l'école.