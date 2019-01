Les enfants bilingues n'ont pas plus de facilités que les autres en matière de concentration

Une nouvelle étude publiée dans PLOS One révèle que les enfants bilingues ne sont pas spécifiquement meilleurs que les enfants monolingues en ce qui concerne les fonctions exécutives, à savoir le fait de retenir des consignes, de répondre à des questions et passer rapidement d'une tâche à l'autre.

Il est fréquent d'entendre que les personnes qui maîtrisent plusieurs langues ont plus de facilités d'apprentissage et de mémorisation. Des chercheurs de l'université du Tennessee aux Etats-Unis, en collaboration avec des chercheurs de l'université de la Ruhr en Allemagne, ont découvert qu'en ce qui concerne les fonctions exécutives les multilingues n'étaient pas plus doués que les monolingues.

Pour leurs recherches, les scientifiques ont utilisé un test informatique afin de comparer la fonction exécutive de deux groupes d'enfants de la région de la Ruhr en Allemagne, âgés de 5 à 15 ans.



Le premier groupe était composé de 242 enfants bilingues, parlant le turc et l'allemand. Le deuxième était composé de 95 enfants ne parlant que l'allemand.

Les chercheurs ont mesuré le temps que passait chacun des enfants pour répondre correctement aux problèmes: les résultats n'ont montré aucune différence en matière de fonction exécutive.

"Bien que les enfants bilingues ne soient pas nécessairement plus concentrés que les enfants monolingues, parler une autre langue peut offrir d'autres opportunités sociales. Cependant, il est important de poursuivre la recherche sur ce sujet afin que les parents, les éducateurs et les décideurs politiques ne fassent pas trop de grandes promesses concernant les avantages de parler une seconde langue", explique Nils Jaekel, l'un des coauteurs de cette étude.