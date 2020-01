Les enfants apprennent plus facilement au contact d'une personne qu'ils jugent "fiable".

Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de la Colombie-Britannique (Canada) suggère que lorsqu'il s'agit d'évaluer la qualité d'une information et de juger la crédibilité de la personne qui la délivre, les enfants savent faire preuve de discernement dès l'âge de 4 ou 5 ans.

Une question de confiance

Une recherche menée sur 662 enfants âgés de 3 à 13 ans a en effet montré que les enfants font très tôt la distinction entre des individus capables de délivrer des informations correctes et précises et ceux qui se trompent.

Les chercheurs ont montré plusieurs séries de vidéos aux enfants, dans lesquelles des acteurs devaient deviner le contenu d'une boîte ou donner la définition d'un mot. Certains hésitaient ou se trompaient, tandis que d'autres semblaient plus confiants et plus précis dans leurs informations.

Les réponses des enfants dénotent une tendance à apprendre plus facilement au contact de personnes qui ne se trompent pas.

A l'inverse, les enfants ont éprouvé plus de difficultés à se fier aux personnes qui ont donné de fausses informations. Cette capacité à évaluer la crédibilité d'une personne selon les réponses qu'elle donne apparaît dès l'âge de 4 ou 5 ans, notent les chercheuses à l'origine de l'étude.