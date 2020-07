Les congés de naissance en tête des préoccupations des jeunes parents.

Faire une place à l'enfant

Allonger les congés, favoriser la place du deuxième parent, mieux rémunérer le congé parental, ou encore aménager le congé maternité pour permettre aux femmes d'allaiter plus longtemps sont les suggestions les plus fréquemment citées.

En deuxième position figure l'amélioration des modes de garde, avec notamment davantage de places en crèche.

Parmi les autres priorités, on trouve la mise à disposition de conseils pour accompagner les parents en termes de soins et de développement des enfants et la mise en place d'un meilleur suivi de la grossesse et des deux premières années de l'enfant.

Cette consultation, qui a recueilli quelque 10.700 participations entre novembre et février, a été menée en parallèle aux travaux de la commission présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.