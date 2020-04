Les comportements sexuels à risques chez les adolescents peuvent être réduits grâce à l'implication des parents

Dans une nouvelle étude, des chercheurs américains soulignent le rôle crucial joué par les parents dans l'éducation sexuelle de leur adolescent, notamment pour les inciter à adopter des comportements responsables tels que le port du préservatif.

Aborder la sexualité avec les adolescents et les sensibiliser aux comportements à risques porte ses fruits, confirme une étude réalisée par des chercheurs de l'université de New York. Cet essai clinique randomisé mené auprès de jeunes âgés de 11 à 14 ans a été dirigé par Vincent Guilamo-Ramos, professeur à l'université de New York et spécialisé dans les comportements sexuels à risque chez les adolescents.