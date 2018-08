Les Belges aiment être réveillés pour une nuit torride

L’application sociale belge Twoo s’est demandée comment les Belges gèraient leur sommeil et est allée puiser dans sa base de données. Que ressort-il d’une enquête auprès de quelques 7.500 Belges ? Près d’une femme belge sur cinq dort avec un ours en peluche et 79% des hommes belges avouent aimer être réveillés pour une nuit torride.

Les hommes sont plus tolérants vis-à-vis des ronflements que les femmes

Avec le temps qu’il fait, il n’est pas toujours facile de trouver le sommeil. Cependant, nous avons également du mal à dormir même par des températures normales. Les femmes belges en souffrent plus que les hommes. 46,1% des femmes déclarent souffrir régulièrement d’insomnie. Ce pourcentage est sensiblement plus bas (29,1%) chez les hommes belges.

Les hommes ne dorment pas seulement mieux, ils sont également plus tolérants aux bruits gênants. Si 71,4% des hommes belges ne s’opposeraient pas à partager une chambre avec quelqu’un qui ronfle, 41,9% des femmes l’excluent totalement.

79% des hommes belges aiment être réveillés pour une nuit d’amour

On observe également des différences dans les tenues de nuit. 30,3% des femmes belges dorment en pyjama, 23,7% se contentent de sous-vêtements. Chez les hommes, ces pourcentages sont respectivement de 12,4% et de 42,6%. Pas moins de 40,8% des hommes belges préfèrent dormir en tenue d’Adam. Ce pourcentage est nettement inférieur chez les femmes, avec 28,2%.

Hasard ou non, il ressort également de l’enquête que les hommes ne trouvent agréable d’être réveillés pour une folle nuit d’amour.

" 79% des hommes indiquent que leur partenaire peut les réveiller à tout moment pour des ébats amoureux. Les femmes belges (56,1%) ne sont pas réticentes elles non plus à quelques baisers ou caresses lorsqu’elles dorment, même si, chez elles, cela dépend plus du moment (42%), " explique Lien Louwagie, porte-parole de Twoo. Les hommes indiquent aussi plus souvent se risquer à ‘passer une nuit blanche’. Plus de la moitié des hommes belges (51,1% - contre 27,6% des femmes) sont déjà restés éveillés pendant 36 heures.

Près d’une femme sur cinq dort avec un ours en peluche

36,9% des Belges aiment écouter de la musique durant leur sommeil. 3,3% d’entre eux en ont même besoin pour s’endormir. À l’inverse, 33,7% des femmes et 22,5% des hommes indiquent qu’ils ne pourraient pas s’endormir s’il y avait de la musique.

L’enquête fait également apparaître que les femmes belges lisent plus souvent avant de s’endormir que les hommes.

Alors que 40,8% des femmes indiquent lire quelques pages régulièrement voire tous les soirs, ce pourcentage est presque plus bas de moitié avec 25,4% chez les hommes.

Fait étonnant : près d’une femme belge sur cinq (18%) dort avec un ours en peluche - contre 5,7% des hommes.